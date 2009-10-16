У вересні виробництво в Україні впало на 18,4%

В Україні спад промислового виробництва у вересні 2009 року, порівняно з вереснем 2008 року, становив 18,4%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, в січні-вересні 2009 року, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, спад промвиробництва становив 28,4%.

У вересні проти серпня ц.р. зафіксовано зростання на рівні 1,9%.