У США впевнені, що рублем долар не замінити

Російський рубль не зможе стати в найближчому майбутньому навіть регіональною резервною валютою. Про це заявив екс-глава Федеральної резервної системи США Алан ГРІНСПЕН, повідомляє Reuters.

За його словами, це неможливо, оскільки російська валюта дуже залежна від одного параметра - ціни на нафту.

А.ГРІНСПЕН заявив, що в Росії "історично нерозвинена інфраструктура", а економіка в цілому недостатньо диверсифікована. Навіть якщо країна розпочне модернізацію економіки, для того, щоб рубль отримав статус резервної валюти, буде потрібно мінімум 10 років.

Головною світовою резервною валютою зараз є долар США, в якому зберігається близько двох третин усіх золотовалютних резервів світу. Статус долара останнім часом береться під сумнів через нестабільність американської фінансової системи, а також колосальний розмір державного боргу і бюджетного дефіциту в США.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня газета The Independent написала, що країни Перської затоки, а також Китай, Росія, Японія і Франція почали розробку плану відмови від ведення розрахунків за нафту в доларах. За даними газети, міністри фінансів і президенти центральних банків країн, що беруть участь у переговорах, мають намір прив`язати вартість нафти до кошика валют, до якого мають увійти японська ієна, китайський юань, золото, можливо, рубль, а також єдина для Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейту і Катару валюта, створення якої тільки планується.

Пізніше цю інформацію спростували високопосадовці вищеназваних країн.