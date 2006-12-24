В Україні очікується похолодання
19:05, 24 грудня 2006Суспільство
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Різке зниження температури супроводжуватиметься мокрим снігом
Як повідомляє Укргідрометцентр, з понеділка, 25 грудня, розпочнеться вторгнення до України холодної повітряної маси, яке супроводжуватиметься мокрим снігом. 26-27 грудня - різке зниження температури: вночі до 6-12 морозу, на сході до 15 морозу, вдень до 3-9 морозу, на півдні Криму вночі і вдень до 1-7 морозу. У вівторок - невеликий сніг, в середу - без опадів. Вітер переважно північний, 9-14 м/с, пориви 15-22 м/с, подекуди завірюхи. На дорогах подекуди ожеледиця.
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