В Україні очікується похолодання

Як повідомляє Укргідрометцентр, з понеділка, 25 грудня, розпочнеться вторгнення до України холодної повітряної маси, яке супроводжуватиметься мокрим снігом. 26-27 грудня - різке зниження температури: вночі до 6-12 морозу, на сході до 15 морозу, вдень до 3-9 морозу, на півдні Криму вночі і вдень до 1-7 морозу. У вівторок - невеликий сніг, в середу - без опадів. Вітер переважно північний, 9-14 м/с, пориви 15-22 м/с, подекуди завірюхи. На дорогах подекуди ожеледиця.

РБК-Україна