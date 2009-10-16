11-денну пожежу під Києвом ліквідовано

Пожежа на мулових полях Бортницької станції аерації біля Києва ліквідована.

Про це пише “Газета по-киевски” з посиланням на начальника прес-служби МНС Київської області Вікторію РУБАН.

«Вчора залишалося невелике вогнище, розміром менше 0,1 га. У використанні спецмашин не було потреби, хоча на місці ще вчора чергувала пожежна. Мул залитий водою і просочений на достатню глибину», - розповіла В.РУБАН.

За даними видання, проби, взяті СЕС Дарницького району Києва і Бориспільського району Київської області, підтвердили, що вміст шкідливих речовин у повітрі після пожежі не перевищував норму.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня “Київводоканал” застеріг про можливі шкідливі викиди в атмосферу у зв`язку з пожежею на мулових полях БСА. За даними компанії, мул зайнявся в ніч на 6 жовтня на площі близько 15 тис. кв. м. Оскільки мулові поля БСА існують для природного очищення каналізаційних відходів і містять досить багато хімічних компонентів, їх горіння може сприяти шкідливим викидам в атмосферу, наголошувалося в повідомленні «Київводоканалу».

Тим часом керівник ВАТ АК «Київводоканал» Ярослав ФІЛАТОВ заявив, що ніякої особливої небезпеки для киян у зв`язку з пожежею немає.

Причиною займання мулових полів, за інформацією фахівців, став підпал або необережне поводження з вогнем сторонніх осіб, оскільки з територією станції межують Бортницькі мисливські угіддя.