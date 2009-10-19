Курси валют в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,10 грн./дол., продають – по 8,19 грн./дол. Курс майже не змінився порівняно з 18 жовтня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,98-8,14 грн./дол., з продажу – в межах 8,15-8,25 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках дещо знизився порівняно з 18 жовтня, і сьогодні становить 12,06 грн./євро, продажу – підвищився на 0,4% - до 12,28 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,80-12,18 грн./євро, з продажу – в межах 12,18-12,50 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 18 жовтня, знизився на 1,9% і становить 0,2684 грн./рубль, продажу – підвищився на 1% - до 0,2822 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2073-0,276 грн./рубль, з продажу – в межах 0,277-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,09 грн./дол., продажу – 8,18 грн./дол. Курс майже не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,98-8,13 грн./дол., з продажу – в межах 8,15-8,25 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва дещо знизився з 18 жовтня і сьогодні становить 12,06 грн./євро, продажу – підвищився на 0,4% - до 12,28 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,88-12,13 грн./євро, з продажу – в межах 12,20-12,50 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 18 жовтня, знизився на 3,5% і становить в середньому 0,2655 грн./рубль, продажу – підвищився на 1,2% - до 0,2834 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2075-0,276 грн./рубль, з продажу – в межах 0,28-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,98/8,20 грн., євро – 11,90/12,35 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,00/8,25 грн., євро – 11,70/12,50 грн., рубль – 0,25/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,05/8,15 грн., євро – 11,90/12,15 грн., рубль – 0,269/0,279 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 19 жовтня, становить: гривні до долара США – 7,97, до євро – 11,850593, до російського рубля – 0,27175.