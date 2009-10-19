На міжбанку впала гривня

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 8,0760/8,1125, до 12:00 ціни зросли – 8,1270/8,1540. На час закриття торгів цінові рівні досягли максимуму - 8,1925/8,2240 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2752/0,2770, до 12:00 ціни піднялися - 0,2773/0,2787. На час закриття ціни встановилися на рівні 0,2787/0,2799.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,3200 (-0,0355).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4830/1,4950.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 12,0475/12,1035, до 12:00 ціни пішли вгору - 12,1210/12,1570. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли наступних значень – 12,2215/12,2680.