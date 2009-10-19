Затримано директора районних електромереж

У Житомирській області співробітники УБОЗу затримали директора районних електромереж, який вимагав та отримав 15 тис. грн. хабара від керівника фірми за списання боргів за використану електроенергію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМВС України у Житомирській області, прокуратура області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передабченого ч. 2 ст. 368 (отримання хабара) Кримінального кодексу України.