”Заміновані” ще два супермаркети у Харкові

Сьогодні увечері надійшло ще два повідомлення про замінування супермаркетів у Харкові.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Управління МВС в Харківській області, спецзагони ще шукали міни у кількох супермаркетах мережі «Таргет», як о 17.23 з телефону-автомату до служби «02» надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який повідомив, що «через годину пролунає вибух у супермаркеті торгівельної мережі «РОСТ», який знаходиться по вул. Клочківській, а через дві години – вибухне «РОСТ» на Плеханівській».

На місце події була негайно направлена слідчо-оперативна група, працівники вибухово-технічної служби при Управлінні МВС України в Харківській області, представники МНС. Після здійснення заходів з перевірки отриманого повідомлення у приміщенні магазинів вибухівки не знайдено.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові через повідомлення про замінування паралізована найбільша у місті торгова мережа супермаркетів «Таргет».