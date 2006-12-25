Іноземні філії істотно не заважатимуть українським банкам

Дозвіл на роботу в Україні філіалів іноземних банків істотно не змінить конкурентну ситуацію в банківській сфері. Таку думку висловив голова правління КБ «ПриватБанк» Олександр ДУБІЛЕТ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Філіал потрібен для того, щоб супроводжувати інтереси своїх корпоративних клієнтів, як правило, великих корпоративних клієнтів», - сказав О.ДУБІЛЕТ.

На думку банкіра, кредитуванням фізичних осіб в Україні філіали іноземних банків навряд чи займатимуться, оскільки така робота вимагає розвиненої банківської мережі.

Як повідомлялося, 4 грудня ц.р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про банки й банківську діяльність», прийнятий парламентом 16 листопада 2006 року за ініціативою Президента. Документом передбачений дозвіл іноземним банкам на відкриття своїх філіалів в Україні. Документ входив до списку, ухвалення яких необхідне для вступу України до СОТ.