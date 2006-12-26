Просто ”Міс Київ” (фото)

Ще зовсім трошки і скоро конкурси краси будуть проходити ледь не щотижня. От і на цих вихідних вибирали чергову красуню. Не світу, не Європи, не бікіні і не футболу, а просто – "Міс Київ-2006".

Столичному конкурсу передував довгий підготовчий період. В ході двох кастингів, куди за оголошеннями прийшли близько півтисячі дівчат, відібрали 18 найвродливіших, пише "Комсомольська правда в Україні".

Далі змагання продовжили у концерт-холі Freedom, куди з`їхалася шановна публіка на дорогих авто.

Режисером шоу виступив Олег Єфремов. Воно вийшло ніжним та романтичним, з нотками ностальгії, які навіювали музика 70-х і чорно-біле кіно про Київ, можливо, ще 60-х років.

Конкурсантки виходили у купальниках, костюмах Діда Мороза, вбраннях від Анісімова і західних кутюр`є. Дев`ятку фіналістів журі, до якого увійшли Олександр Пономарьов, режисер Семен Горов, голова нацкомітету "Міс Україна" Лілія Кузнєцова та представники глянцевих журналів, вибирало спокійно.

Суперечки почалися, коли необхідно було обрати переможницю із трьох дівчат, що набрали за голосуванням однакову кількість балів. Дійшло до того, що красунь запросили до столу журі і влаштували їм допит.

Але і після цього суперечка продовжувалася. Тому Лілії Кузнєцові, яка вийшла на подіум для оголошення переможниці, довелося приймати рішення самостійно, оскільки половина журі голосувала на Оресту Бріт, а друга – за Анну Зуб.

Втім корона дісталася Оресті Бріт. Коли їй вручали нагороду, вона трошки розплакалась, але взяла себе в руки і почала позувати. Також їй подарували годинник, грошовий сертифікат та дорогоцінну прикрасу від спонсорів. Віце-міс стала 18-річна студентка університету ім. Т. Шевченка Анна Зуб.

З нагоди своєї перемоги "Міс Київ", якій 16 років, вирішила наступного дня прогуляти школу. При цьому вона не зізналася, де саме навчається. Розповіла лише, що є професійною моделлю, займається спортивними, бальними, латиноамериканськими танцями, а ще в неї є наречений.

Параметри у переможниці виявилися не найкращими серед іншим учасниць: зріст 175 см, талія – 63 см, груди – 86 см, а стегна – 93 см, при цьому важить дівчина 56 кілограм.

У день перемоги Ореста виявилася небагатослівною, натомість на кілька питань відповіла її мама, яка представилась просто Оксаною. Вона виявилася хазяйкою модного бутіку.

Мама Оксана зізналася: "Я розуміла, що вона гарна, але ніколи не думала, що на подібних конкурсах обирають чесно. Виходить – вибирають. Про те, що дочка бере участь у конкурсі, я дізналася, коли вона попросила купити їй красиві туфлі".

На прохання охарактеризувати Оресту одним словом, її мама відповіла "ангел": "Спокійна, врівноважена, сильна особистість, яка має власну думку. Вона хороша дочка".

Tablo ID