Віце-спікер Держдуми про ЧФ, вибори в Україні й особисті відносини лідерів

Віце-спікер Державної думи Росії Олександр БАБАКОВ упевнений, що і Україна, і Росія зацікавлені у пролонгації договору щодо Чорноморського флоту РФ.

Про це він сказав в інтерв`ю тижневику «2000» від 23 жовтня.

«Потрібно зробити все, щоб договір був пролонгований - це на користь обох країн. І справа тут не в тім, що Росії зручніше і вигідніше знаходитися в Севастополі, а в тім, що Чорноморський флот РФ забезпечує безпеку не лише російських, а й українських берегів», - сказав О.БАБАКОВ.

Він упевнений, що Україна в даному випадку елементарно економить на власних військових витратах.

«Не забуваймо, що Росія є співгарантом безпеки України. Упевнений, що в разі виведення ЧФ РФ із Севастополя сподіватися на якусь відчутну вигоду для України просто не доводиться», - підкреслив він.

О.БАБАКОВ також упевнений, що Росія порозуміється з новим Президентом України.

«Якщо говорити про фаворитів президентських перегонів - Віктора ЯНУКОВИЧА, Юлію ТИМОШЕНКО і Арсенія ЯЦЕНЮКА, то у кожного є досвід спілкування з Росією. Упевнений, що спільну мову з новим українським лідером ми обов`язково знайдемо», - сказав О.БАБАКОВ.

Він також вважає, що не варто говорити, що керівництво Росії якось прихильніше ставиться до когось з кандидатів у президенти.

«Ми не втручаємося у виборчий процес в Україні. Скажу більше, українські президентські вибори, до яких залишилися лише три місяці, в Росії зараз практично непомітні. Україна живе в своєму політичному режимі, і ми поважатимемо будь-який вибір її народу», - сказав він.

У той же час О.БАБАКОВ вважає, що після президентських виборів в Україні відносини між країнами будуть «непростими».

«Відносини, як між будь-якими сусідами, чи то на сходовому майданчику чи на Євразійському просторі, будуть, звичайно, непростими. Нас дуже багато що зв`язує, але накопичилося немало такого, чого й згадувати не хочеться. Росія проводить свою, проросійську політику. Україна - проукраїнську. І ці вектори часто не співпадають, що цілком нормально. У нас немає ніяких особливих вимог, претензій або очікувань в російсько-українських відносинах. Для Росії головне, щоб Україна, наш найближчий сусід і стратегічний партнер, залишалася дружньою державою», - підкреслив О.БАБАКОВ.

Окрім цього він зазначив, що особисті відносини лідерів Росії і України впливають на відносини між країнами.

«Повертаючись до теми сусідів - особисті відносини завжди відіграють істотну роль між братніми країнами хоча б унаслідок того, що у нас схожий менталітет. Дружні відносини між лідерами - застава дружніх відносин між країнами. Те, що діалог між президентами Росії і України останніми роками не складався, формувало напружений фон у взаєминах», - сказав він. При цьому О.БАБАКОВ упевнений, що не можна сказати, що при цьому наші міждержавні відносини уривалися. «Повторюся, у Росії є непоганий контакт з усіма лідерами президентських перегонів на Україні, що дозволяє нам з більшою упевненістю дивитися на майбутнє наших відносин», - додав він.