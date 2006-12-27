Продавці української зброї ставлять у приклад Росію

Згідно з попередніми підрахунками, обсяги збройового експорту Державної компанії «Укрспецекспорт» зросли на 15%.

Про це УНІАН повідомили в «Укрспецекспорті», зазначивши, що держкомпанія має солідний портфель замовлень і наступного року.

Також наголошується, що значну частину обсягів військово-технічної співпраці (ВТС) становили контракти з реалізації авіатехніки й бронетехніки, а також їх вузлів і агрегатів. Добре продавалися в поточному році також високоточні засоби поразки, засоби радіоелектронного виявлення й радіолокації, а традиційно істотну частину обсягів становили послуги з ремонту й модернізації озброєнь та військової техніки.

«Укрспецекспорт» зберіг традиційну географію збройового експорту, причому найбільш ємними споживачами українських озброєнь у 2006 р., як і в попередньому, стали регіони Південно-Східної Азії та Близького Сходу, а помітно більше «Укрспецекспорт» реалізовував озброєнь і військової техніки країнам СНД.

У той же час у повідомленні наголошується, що керівництво «Укрспецекспорту» стурбоване проблемами управління оборонно-промисловим комплексом. Зокрема, наявність різних підходів до розвитку ОПК у різних відомств.

Керівництво «Укрспецекспорту» вважає, що логічним було б підняти рівень управління ОПК до віце-прем`єр-міністра, який в одній особі був би й керівником військового відомства. За умови законодавчого закріплення сфери ВТС за Міністерством оборони України, яке є головним замовником і ключовою структурою, що вказує напрямки розвитку озброєнь, проблеми ОПК й армії були виведені в єдине, пов`язане русло.

Підкреслюється, що саме така практика управління оборонно-промисловою сферою існує і в Росії, а отримання міністром оборони статусу й віце-прем`єр-міністра створить передумови для збалансованого підходу до реалізації інтересів армії та оборонного комплексу.