Соціологи розкажуть про політичні орієнтації населення

28 грудня об 11-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Політичні та електоральні орієнтації населення: грудень 2006 р. і тенденції року.” Учасники: Андрій Єрмолаєв (Центр соціальних досліджень “Софія”), Олександр Левцун (ЦСД “Софія”). Будуть представлені результати опитування населення України, проведеного у грудні 2006 р. Йдеться про такі дані: думка громадян щодо проведення всеукраїнського референдуму та про можливі наслідки прийняття змін до Конституції; найважливіша політична подія року; політик року; електоральні орієнтації населення. Також буде проаналізована динаміка оцінок ситуації в країні та рівня довіри до провідних політиків (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 256-32-46, 8-066-330-43-95. . Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.