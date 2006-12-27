Прес-служба Кабміну попереджає про провокацію

Прес-служба Кабінету Міністрів офіційно заявляє, що ні уряд, ні його прес-служба не мають жодного відношення до виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів з нібито рекомендаціями щодо висвітлення роботи уряду.

Як ідеться у заяві, переданій агентству УНІАН, це явище прес-служба розцінює як відверту провокацію, що ставить за мету спробу дискредитувати діяльність уряду.

У своїй роботі Кабінет Міністрів неухильно дотримується норм Конституції і законів України, принципів прозорості, свободи слова і відкритого доступу журналістів до інформації.

Прес-служба уряду звертається до працівників ЗМІ з проханням не реагувати на жодні „інформаційні матеріали” та повідомляти про будь-які факти тиску на журналістів і втручання в редакційну політику з метою скерування подібних звернень до правоохоронних органів.