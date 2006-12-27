Нацрада розглянула проект Стратегії культури

Національна рада з питань культури і духовності при Президентові України пропонує затвердити указом глави держави Концепцію державної мовної політики України.

Як повідомили УНІАН у офіційному інтернет-представництві Президента України, про це йшлося сьогодні на засіданні Нацради під головуванням радника глави держави Миколи ЖУЛИНСЬКОГО. У засіданні взяли участь міністр культури і туризму Юрій БОГУЦЬКИЙ, відомі науковці, діячі культури, експерти.

Рада розглянула проект «Стратегії культури України», який розробив керівник експертної комісії з питань інтеграції культурних стратегій Національної ради Кирило СТЕЦЕНКО.

Йшлося про можливе видання указів Президента, які стосуються розвитку туризму і курортів та збереження і популяризації спадщини Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Члени Ради запропонували затвердити указом Президента Концепцію державної мовної політики України.

Також на засіданні ухвалено звернення до прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА щодо розв’язання проблем із розповсюдженням в Україні книжок.

Окрім того, йшлося про небезпечну ситуацію, що склалася довкола національних творчих спілок. Їхній діяльності загрожує політика столичної влади щодо тарифів за комунальні послуги та ставок орендної плати за приміщення.