Табачник навчить школярів історії регіонів

Віце-прем‘єр-міністр Дмитро ТАБАЧНИК пропонує ввести у школах поглиблене вивчення історії регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єр-міністра України Д.ТАБАЧНИКА, про це він заявив на зустрічі з активом регіональних земляцтв України.

У своєму вступному слові Д.ТАБАЧНИК високо оцінив роботу керівників обласних земляцтв, більшість яких присвятила цій справі значну частину життя.

„Коли мова йде про зміцнення авторитету держави і утвердження України, як суверенної держави, визначення чітких орієнтирів на майбутнє, такі поважні громадські об‘єднання, як регіональні земляцтва, повинні активно впливати на покращення суспільно-політичних процесів у своєму регіоні та працювати на підвищення іміджу України в цілому”, – зазначив віце-прем‘єр-міністр.

Д.ТАБАЧНИК наголосив, що зростання України, як конкурентноспроможної держави, неможливе без використання науково-технічного потенціалу кожного регіону. Водночас, він підкреслив, що уряд Віктора ЯНУКОВИЧА повертається до роботи з регіонами, започаткованої ще у 2003-2004рр. „Першим кроком було створення Ради регіонального розвитку, яку особисто очолив прем’єр-міністр України. До складу Ради також увійшли віце-прем’єр-міністри, міністри, представники органів місцевого самоврядування, голови ради міст”, – зауважив він.

Також Д.ТАБАЧНИК поінформував присутніх, що на останньому засіданні Кабінету міністрів В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що серед найголовніших завдань уряду є підтримка об’єднавчих процесів у державі, а одним із основних напрямів продовження політичної реформи має стати розширення повноважень органів місцевого самоврядування.

Крім того, віце-прем’єр-міністр наголосив, що регіональні земляцтва мають активно сприяти реалізації найголовнішого політичного завдання уряду - об‘єднання України.

У свою чергу, керівники земляцтв виступили з низкою пропозицій щодо свого бачення активізації роботи очолюваних ними товариств. Зокрема, координатор Ради Земляцтв регіонів України Іван САХАНЬ виступив з ініціативою започаткування політики народної дипломатії. „Мета такого проекту – зняття штучних ідеологічних нашарувань, що мали місце останніми часом, і пошук того, що могло б об‘єднати державу”, – зазначив він.

На його думку, доречно було б також започаткувати такі проекти, які б слугували обміну досвідом між регіонами як в культурно-мистецькій, так і в соціально-економічній сферах.

З свого боку, віце-прем‘єр-міністр виступив з пропозицією більш глибокого вивчення історії регіонів. „В Європі великий обсяг часу в навчальних програмах займає вивчення локальної історії. І це не якась примха, чи данина моді. Ми могли б ініціювати спільно з Міністерством освіти та науки внесення до шкільних програм вивчення історії регіонів України”, – зазначив Д.ТАБАЧНИК.

Крім того, віце-прем’єр-міністр виступив з пропозицією включити до навчальних планів середньої та вищої школи екскурсії по видатним місцям України. „Наша держава багата унікальними пам‘ятними місцями, відвідати які було б корисно кожній молодій людині. Це, безумовно, і Шевченківські місця, і історичні архітектурні ансамблі, перші християнські церкви, або ж одне із найдавніших міст на території України – Херсонес Таврійський. Таких місць багато, і вони не несуть якоїсь політизації, однак прищеплюють молодому поколінню повагу до історії своєї землі, її культурних надбань”, – підкреслив Д.ТАБАЧНИК.