ДАІ в Севастополі знову зупинила російську бронетехніку
20:58, 28 жовтня 2009Суспільство
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Складають протокол
Співробітники ДАІ знов зупинили колону російської бронетехніки в Севастополі, повідомляє кореспондент РІА “Новости” з місця подій.
Два БТР російського Чорноморського флоту зупинені на Північній стороні, причиною цього, за словами української сторони, є переміщення містом без узгодження. Російських моряків зупинили співробітники ДАІ на патрульних машинах, вони на місці складають протокол.
На Північній стороні проводилися навчання авіації Чорноморського флоту, в яких брали участь не тільки літаки, а й наземні засоби ППО і бронетехніка. Після закінчення навчань бронетехніка поверталася до місця постійної дислокації, але була зупинена.
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