ДАІ в Севастополі знову зупинила російську бронетехніку

Співробітники ДАІ знов зупинили колону російської бронетехніки в Севастополі, повідомляє кореспондент РІА “Новости” з місця подій.

Два БТР російського Чорноморського флоту зупинені на Північній стороні, причиною цього, за словами української сторони, є переміщення містом без узгодження. Російських моряків зупинили співробітники ДАІ на патрульних машинах, вони на місці складають протокол.

На Північній стороні проводилися навчання авіації Чорноморського флоту, в яких брали участь не тільки літаки, а й наземні засоби ППО і бронетехніка. Після закінчення навчань бронетехніка поверталася до місця постійної дислокації, але була зупинена.