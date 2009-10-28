У справах колишнього директора ДП «Дельта-лоцман» розбереться комісія ВР?

Народний депутат від БЮТ Олександр Дубовой ініціює створення комісії для перевірки діяльності ДП «Дельта-лоцман» і сподівається, що вона розбереться в діяльності підприємства за період з 1998 по 2008 рр.

«Зібралося багато скарг за фактами розкрадання під час правління колишнього директора цього підприємства. Кримінальні справи, які були порушені, не до кінця розслідуються. На сьогоднішній день до підприємства претензій менше. По ходу нашого розгляду, я сподіваюся, що ми все побачимо», - повідомив Олександр Дубовой.

Довідка:

Державне підприємство «Дельта-лоцман» створено наказом Міністерства транспорту України від 04.02.1998 № 29 з метою удосконалення умов забезпечення безпеки мореплавання, а також впорядкування структури морських лоцманських служб в Північно-західній частині Чорного моря.

Підприємство має в арсеналі спеціалізований флот – 20 лоцманських катерів, 2 промірних катери, буксир льодового класу. Чисельність ДП «Дельта-лоцман» - 1478 співробітників.

У 2008 році ДП «Дельта-лоцман» одержало сертифікат Національного органу України з сертифікації (Регістр судноплавства України), який свідчить про відповідність системи управління якістю підприємства вимогам ДСТУ ISO 9001-2001.

Чистий прибуток за 9 місяців 2009 р. – 303,5 млн. грн.