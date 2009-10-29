Вибух на шахті «Київська»: четверо поранених

На Луганщині внаслідок вибуху на шахті «Київська» ДП «Ровенькиантрацит» постраждало четверо гірників.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні МНС України в Луганській області, сьогодні вночі о 01.50 під час підготовки до виконання вибухових робіт на одній з ділянок шахти на глибині 560 метрів стався вибух вибухівки, внаслідок якого постраждало 4 гірників. Їх було госпіталізовано до травматологічного відділення міської лікарні.

Станом на 6.00 шахта працює в штатному режимі. Надзвичайна подія на роботу підприємства не вплинула. Загрози життю постраждалих немає.