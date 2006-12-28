Президент увів в дію рішення РНБО щодо зловживань із ПДВ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО увів у дію рішення РНБО від 15 грудня 2006 року «Про заходи щодо попередження і нейтралізації загроз національній безпеці, пов`язаних із нестабільністю правового регулювання відносин у сфері адміністрування податку на додану вартість».

Відповідно до указу, що розміщений на офіційному сайті глави держави, контроль за виконанням цього Указу покладається на секретаря РНБО.

В рішенні РНБО визначила рівень законодавчого забезпечення функціонування ПДВ та механізм його адміністрування в Україні незадовільними. Крім того визначені напрямами реформування системи адміністрування податку на додану вартість.

Як повідомляв УНІАН 15 грудня, на засіданні РНБО В.ЮЩЕНКО заявив, що ситуація з відшкодуванням ПДВ загрожує національній безпеці держави.

Президент нагадав, що на сьогоднішній день підприємствам не відшкодовано ПДВ на суму 7,2 млрд. грн., що в 1,7 раза перевищує показники початку року. В.ЮЩЕНКО зазначив, що 42% цієї суми не відшкодовано у вересні-жовтні.

Він сказав, що питання повернення ПДВ перейшло в ручне управління. За словами Президента, навіть рішення судів з цього питання ігноруються.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що це питання національної безпеки, оскільки така ситуація з ПДВ прямо впливає на економіку.