На Дніпропетровщині введено протигрипозний режим

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор БОНДАР сьогодні підписав розпорядження «Про невідкладні заходи щодо недопущення епідемії грипу в області».

Згідно з розпорядженням, текст якого передано агентству УНІАН, з 30 жовтня у навчальних, лікувально-профілактичних, дитячих, інтернатних закладах, санаторіях, будинках дитини та аптечній мережі введено протигрипозний режим.

Губернатор також закликав утриматися від проведення масових заходів і рекомендував жителям регіону тимчасово не виїжджати у регіони, де поширений грип.

Керівник області зобов’язав голів райдержадміністрацій та мерів міст забезпечити лікувально-профілактичні заклади необхідними засобами профілактики, медикаментами, дезінфекційними засобами та додатковим автотранспортом для обслуговування населення під час масових захворювань на грип.

Також керівники на місцях повинні взяти під особистий контроль наявність в аптечній мережі пакетів з профілактичними та лікувальними засобами проти грипу та рівень цін на лікарські засоби.

Одним із пунктів розпорядження є приведення у стан підвищеної готовності особового складу бригад постійної готовності обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

В БОНДАР також наголосив на необхідності у разі потреби розгорнути пересувні медичні пункти управління МНС та польові медичні пункти Дніпропетровського військового гарнізону.