Немає ліків, але немає й епідемії в Луганську

На Луганщині в аптеках зникли профілактичні засоби проти грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, зранку ще можна було купити найбільш популярні медикаменти – арбідол, амізон тощо, однак надвечір їх вже не було. Марлеві маски, оксолінова мазь зникли ще раніше.

Водночас в області спостерігається сезонне зростання захворюваності на ГРВІ. Щотижня в області занедужує 10 тис. осіб, з них більше половини – діти віком до 14 років. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив головний санітарний лікар Луганської області Анатолій ДОКАШЕНКО.

За його словами, за останній тиждень жовтня на ГРВІ захворіли 9 тис. 52 особи, інтенсивний показник становить 39,3 людини на 10 тис. населення.

Серед дітей віком до 14 років інтенсивний показник - 207,2 випадки на 10 тисяч осіб.

Цього тижня захворіли 5 тис. 545 дітей, це – 61,3% від загальної кількості інфікованих.

А.ДОКАШЕНКО зазначив, що протягом тижня госпіталізовано 446 осіб, що становить 4,9% від загальної кількості захворілих. В основному це діти віком до 17 років.

Однак, за словами головного санлікаря області, епідемічний тижневий поріг у Луганській області в цілому не перевищений.

У регіоні згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації Олександра АНТІПОВА закрито дитячі дошкільні установи, у яких на сьогодні немає опалення. Також обмежено проведення масових заходів у працюючих дитсадках і школах.

Ситуація щодо захворюваності школярів перебуває на постійному контролі, і у випадку активізації епідпроцесу буде вжито додаткових карантинних заходів, повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації.