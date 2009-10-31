На Прикарпатті від невстановленого вірусу вже померли восьмеро осіб
За добу до реанімації потрапили семеро
На Прикарпатті від невстановленого вірусу вже померло восьмеро осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в облдержадміністрації повідомив заступник начальника Головного управління охорони здоров’я Ігор ДУДКО.
За його словами, сьогодні зранку двоє хворих померло у Богородчанському і Коломийському районах. Причини смерті встановлюються.
І.ДУДКО повідомив, що на 30 жовтня в лікарнях перебувало 6566 хворих, з них дорослих – 3641, діти – 2925.
Минулої доби було госпіталізовано 231 особу, з них 163 дорослих і 68 дітей.
З 22 по 31 жовтня захворіло 24 тис. 90 осіб, з них 13 тис. 38 дорослих і 11 тис. 52 дитини.
Минулої доби в реанімацію потрапило 7 осіб, з них двоє вагітних.
Разом із тим І.ДУДКО зауважив, що в області поки не зареєстровано летальних випадків від грипу А/Н1N1.
Як повідомляв УНІАН, станом на 30 жовтня в Івано-Франківській області померло 6 осіб, з них одна вагітна жінка.