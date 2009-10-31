На Прикарпатті від невстановленого вірусу вже померли восьмеро осіб

На Прикарпатті від невстановленого вірусу вже померло восьмеро осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в облдержадміністрації повідомив заступник начальника Головного управління охорони здоров’я Ігор ДУДКО.

За його словами, сьогодні зранку двоє хворих померло у Богородчанському і Коломийському районах. Причини смерті встановлюються.

І.ДУДКО повідомив, що на 30 жовтня в лікарнях перебувало 6566 хворих, з них дорослих – 3641, діти – 2925.

Минулої доби було госпіталізовано 231 особу, з них 163 дорослих і 68 дітей.

З 22 по 31 жовтня захворіло 24 тис. 90 осіб, з них 13 тис. 38 дорослих і 11 тис. 52 дитини.

Минулої доби в реанімацію потрапило 7 осіб, з них двоє вагітних.

Разом із тим І.ДУДКО зауважив, що в області поки не зареєстровано летальних випадків від грипу А/Н1N1.

Як повідомляв УНІАН, станом на 30 жовтня в Івано-Франківській області померло 6 осіб, з них одна вагітна жінка.