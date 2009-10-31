В Україні вже підтверджено 13 випадків захворювання на грип А/H1N1.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ.

“На сьогодні у нас вже підтверджено 13 випадків”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство охорони здоров`я оголосило в Україні про епідемію грипу A/H1N1.

Станом на 9.00 30 жовтня кількість хворих становить 81 тис., із них 33,5 тис. - діти. Госпіталізовано 2 тис. 341 чол., із них 1 тис. 100 дітей.

МОЗ підтвердило 33 випадки смерті від грипу і гострих респіраторних вірусних захворювань, починаючи з 19 жовтня, в Тернопільській, Івано-Франківській і Львівській областях.

Кабмін увів карантин в 9 областях у зв`язку з епідемією грипу А/H1N1, ввів заборону на проведення масових заходів і продовжив канікули в навчальних закладах на 3 тижні.