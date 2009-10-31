На Черкащині з аптек зникли противірусні препарати

На Черкащині в аптеках закінчились запаси марлевих пов’язок та противірусних препаратів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації.

В аптеках в обласному центрі практично закінчилися запаси марлевих пов`язок, оксолінової мазі, противірусних препаратів, загальнозміцнюючих та імуномодулюючих препаратів та препаратів цілеспрямованої імуностимулюючої дії. Практично закінчилися запаси цих препаратів і на аптечних складах. Подібна ситуація спостерігається у всіх районах Черкаської області.

2 листопада в Черкаському міськвиконкомі відбудеться термінова нарада з власниками аптек міста щодо забезпечення населення міста лікарськими та профілактичними засобами та уникнення їх дефіциту в подальшому.

Також у ГУ охорони здоров’я повідомили, що в лікувально-профілактичних закладах Черкаської області введено обмеження на відвідування хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні, та посилено протиепідемічний режим.

На випадок поширення в області грипу прийнято рішення про перепрофілювання терапевтичних відділень для забезпечення необхідної кількості ліжок для госпіталізації. В медичних закладах підготовлено запас лікарських засобів, у тому числі противірусних, виробів медичного призначення, дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту.

Розпочато проведення щоденного моніторингу ситуації із захворюваність на пневмонію дорослого та дитячого населення в усіх регіонах області. Станом на 29 жовтня таких випадків не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції у 1,7 рази нижчий за епідеміологічній поріг.