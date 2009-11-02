Штовханини у київському метро стало менше на третину

18:40, 02 листопада 2009
Суспільство
1826 0

Маски для персоналу шитимуть самі?

Начальник Київського метрополітену Петро МІРОШНИКОВ констатує зниження на 30% пасажиропотоку в підземці останніми днями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні оперативного штабу з протидії розповсюдженню грипу, що діє при Київській міській держадміністрації.

“Пасажиропотік знизився приблизно на 30%. Більш точні цифри я доповім вам сьогодні наприкінці дня. Трохи більше мільйона ми сьогодні перевезли пасажирів проти 1,5 млн., яких ми перевозимо щоденно”, - поінформував П.МІРОШНИКОВ, коментуючи роботу метрополітену після оголошення столичної владою загрози розповсюдження грипу.

Керівник підприємства повідомив, що зараз кожні дві години в метрополітені здійснюється вологе прибирання і кожні три години – дезінфекція.

“Це відомий нам прийом. Він здійснювався і торік. Ми зараз це робимо більш інтенсивно”, - зазначив П.МІРОШНИКОВ.

Крім того, за його словами, в приміщеннях метрополітену регулярно транслюються звернення до пасажирів з проханням користуватися засобами індивідуального захисту.

Звертаючись до Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, П.МІРОШНИКОВ попросив надати допомогу в придбанні профілактичних медичних засобів для співробітників метрополітену, які працюють в зоні ризику:

“Це близько 3 тис. 400 осіб. Це ті люди, які перебувають в безпосередньому контакті з пасажирами щодня”, - уточнив він.

У свою чергу, керівник “Київпастрансу” Микола ЛАМБУЦЬКИЙ повідомив, що наприкінці дня весь рухомий склад миють та дезінфікують. Крім того, водії та кондуктори після кожного рейсу проводять прибирання з дезінфекцією салонів тролейбусів та автобусів.

Керівники обох підприємств звернули увагу столичної влади на проблему з придбанням марлевих пов’язок для персоналу. Водночас, за їхніми словами, вже виділено необхідну кількість метрів марлі для того, щоб підприємства самі забезпечили пошиття цих пов’язок.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter