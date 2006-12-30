Едуард Гурвіц нагороджений уперше в житті

Орден «За заслуги» III ступеня вручив у п’ятницю ввечері Одеському міському голові Едуарду ГУРВІЦУ заступник глави Секретаріату Президента України Віктор БОНДАР.

Як передає кореспондент УНІАН, Е.ГУРВІЦ відзначений цією державною нагородою „за вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм”.

„Це моя перша державна нагорода на 59-му році життя”, - зазначив одеський мер, виступаючи на урочистій церемонії в концертно-виставочному залі морвокзалу, де його вітали голова Одеської обласної ради Микола СКОРИК, голова обласної державної адміністрації Іван ПЛАЧКОВ, народні депутати та представники громадськості.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначив Е.ГУРВІЦА цією державною нагородою Указом від 6 грудня 2006 року.