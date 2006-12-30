Ще один пам`ятник Сапармурату Ніязову

В столиці Туркменистану буде встановлено ще один пам`ятник першому президенту республіки Сапармурату Ніязову.

Як передає РІА “Новости” з посиланням на прес-службу туркменського уряду, макет пам`ятника було розглянуто в суботу на спільному засіданні державної ради безпеки і кабінету міністрів під головуванням тимчасового виконуючого обов`язки президента Курбанкули БЕРДИМУХАММЕДОВА. В засіданні також взяли участь глави адміністрацій областей і Ашгабата.

Пам`ятник Туркменбаши буде встановлений перед будинком Академії міністерства національної безпеки і державної прикордонної служби, спорудженої до дня народження першого президента Туркменистану - 19 лютого 2007 року.

Крім того, виступаючи під час засідання, керівники військових і правоохоронних органів констатували, що в Туркменистані зберігається стабільність і правопорядок, що всі життєво важливі об`єкти функціонують в нормальному режимі.