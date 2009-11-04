У Нафтогазі ще не знають, якими грішми заплатять Росії за газ?

НАК «Нафтогаз України» на сьогоднішній день акумулює кошти для того, щоб своєчасно заплатити «Газпрому» за поставлений у жовтні природний газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив міністр палива і енергетики Юрій ПРОДАН.

Він уточнив, що розмір платежу становить близько 460 млн. дол. США.

«Ще є час для того, щоб акумулювати ці кошти і своєчасно розрахуватися», - сказав Ю.ПРОДАН.

При цьому він зазначив, що розрахунок може бути проведено за рахунок коштів НАК «Нафтогаз», одержаних від господарської діяльності, або інших коштів.

«Якщо треба буде, будуть запозичення, у НАК «Нафтогаз» є облігації внутрішньої позики, вони теж можуть бути продані», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр Україна Юлія ТИМОШЕНКО, виступаючи 3 листопада в парламенті, сказала, що НАК "Нафтогаз України" має перерахувати російському "Газпрому" 4 млрд. грн. за спожитий у жовтні природний газ.

6 жовтня НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за поставлений у вересні цього року російський газ.

У вересні компанія купила близько 2 млрд. куб. м російського газу на суму близько 400 млн. дол.

Нагадаємо, в серпні-вересні «Нафтогаз України» для розрахунку з «Газпромом» здійснював частковий продаж облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), внесених до статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» урядом, «Ощадбанку» із зобов`язанням їх зворотного викупу (РЕПО-операції).

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язаний щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Україна до сьогоднішнього дня своєчасно і в повному обсягу розраховується з «Газпромом» за поставлений газ.