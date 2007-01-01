Білорусь і Росія домовилися про постачання газу на 2007 рік за ціною 100 дол. за тисячу кубометрів.

Про це повідомило пізно увечері 31 грудня білоруське інформаційне агентство «БЕЛТА» з посиланням на першого віце-прем`єра Республіки Білорусь Володимира СЕМАШКА, якій повернувся увечері до Мінська з Москви.

Він також повідомив, що планує 1 січня знову направитися до Москви для підписання відповідної угоди.

Водночас російське агентство «РІА-Новости» повідомляє про те, що контракт з Білоруссю вже підписаний.

За даними агентства «БЕЛТА», акції "Белтрансгазу" оплачуватимуться російською стороною тільки в грошовій формі.

Вартість транзиту російського газу територією Білорусі в 2007 році становитиме 1,65 дол. за тисячу кубометрів за 100 км. прокачування.

Перший віце-прем`єр Білорусі також зазначив, що всі документи зі створення спільного підприємства між "Белтрансгазом" і "Газпромом" узгоджені з усіма зацікавленими особами. Згідно з цим документом, СП буде створено до 1 липня 2007 року. В.СЕМАШКО сказав, що білоруська сторона була готова створити СП до кінця нинішнього року, проте питання полягало в ринковій вартості "Белтрансгазу".

«Зараз всі суперечки завершені, ринкова вартість "Белтрансгазу" названа - 5 млрд. дол.», - цитує білоруське агентство свого першого віце-прем`єра.

Як повідомляв УНІАН, в 2006 році Білорусь купувала російський газ за ціною 47 дол. за тисячу кубометрів. Раніше «Газпром» наполягав на підвищенні ціни з 2007 року до 105 дол.