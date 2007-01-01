Скасовано заборону на імпорт старих автомобілів

З першого дня 2007 року в Україні скасовано заборону на імпорт вживаних автомобілів, вік яких перевищує 8 років. Натомість, запроваджено високий податок на їхню реєстрацію, повідомляє “Німецька хвиля”.

Підписаний Президентом України перед новим роком закон щодо зміни порядку реєстрації імпортних транспортних засобів, за оцінками експертів, формально узгоджує українське законодавство з нормами Світової організації торгівлі. Водночас, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів та дилерів Олег НАЗАРЕНКО скептично поставився до прогнозу представників Мінекономіки щодо зниження мита на імпортні автомобілі до 10 відсотків одразу після вступу України до СОТ. Експерт вважає, що уряд, загалом, провадить успішні переговори з керівництвом СОТ щодо тривалого перехідного періоду для українського автобудівництва, який буде достатнім для розвитку виробництва автомобілів в Україні та виходу на зовнішні ринки збуту. А отже, наголошує О.НАЗАРЕНКО, дія нового закону щодо зміни порядку реєстрації транспортних засобів та мита на імпортні авто в розмірі двадцяти п‘яти відсотків зберігатиметься протягом цього перехідного періоду.