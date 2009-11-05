У Шостці організоване дистанційне навчання школярів через телебачення

У місті Шостка Сумської області місцева влада організувала дистанційне навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів на період вимушених канікул.

Про це УНІАН повідомили в Сумській обласній державній адміністрації.

Зокрема, щоб зменшити відставання школярів від програми, міська влада вирішила транслювати телеуроки в ефірі муніципальної ТРК «Акцент». Перші п`ять з них з`явилися в ефірі вже сьогодні. Початок трансляцій - о 12.00 з повтором о 19.00 і наступного дня - о 07.20.

Телеуроки планується проводити з фізики, хімії, біології, історії та інших предметів. Дистанційним навчанням будуть охоплені учні різних класів, у тому числі й молодших. На телеуроках, кожен з яких продовжуватиметься 10-20 хвилин, дітям задаватимуть домашні завдання.

Подзвонивши на спеціальний телефон, учні зможуть передати свої запитання викладачеві. В суботу і в неділю в «телешколі» – вихідні.