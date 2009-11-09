Як за рік виросли ціни в Україні (дані Держкомстату)

В Україні інфляція в жовтні 2009 р. по відношенню до вересня склала 0,9%, з початку року – 10,1%, до жовтня 2008 року – 14,1%, у січні–жовтні 2009 р., порівняно з аналогічним періодом минулого року, - 16,5%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

Згідно з повідомленням Держкомстату, ціни на харчові продукти і безалкогольні напої в жовтні ц.р. до жовтня 2008 року виросли на 8,8% (у січні-жовтні ц.р. до січня-жовтня 2008 року - зросли на 12,2%), зокрема на харчові продукти - на 7,6% (до січня-жовтня 2008 р. - на 11,2%), хліб і хлібопродукти - на 7,5% (13,6%), зокрема на хліб - на 10,3% (14,8%), макаронні вироби - на 8,4% (13,2%), кондитерські вироби з борошна – 12,8% (17,2%), м`ясо і м`ясопродукти - на 6,7% (13%), рибу і рибопродукти - на 19,3% (27,2%), молоко, сири і яйця - на 4,5% (9,2%) (зокрема на молоко - на 7,2%, сири і сир твердий - на 5,1%, на яйця – знизилися на 4,4%), на масло і жири – зросли на 2,8% (7,3%), зокрема на масло вершкове - зросли на 26,2%, олію соняшникову – знизилися на 6,7%, на інші харчові тваринні жири – знизилися на 0,3%.

Ціни на фрукти в жовтні ц.р. до жовтня 2008 року зросли на 6,9% (у січні-жовтні ц.р. до січня-жовтня 2008 року зросли а 14,3%). На овочі ціни знизилися на 15,2% (у січні-жовтні ц.р. до січня-жовтня 2008 року – знизилися на 19,9%), зокрема на картоплю – знизилися на 25,1% (знизилися на 10,1%). На цукор - виросли на 51,6% (32,6%), кондитерські вироби цукристі - на 21,3% (21,7%), безалкогольні напої – 28,6% (30,4%).

Алкогольні напої і тютюнові вироби в жовтні 2009 року до жовтня 2008 року подорожчали на 41,9% (у січні-жовтні ц.р. до січня-жовтня 2008 року - на 35,3%), ціни на одяг і взуття зросли на 9,4% (7,9%), зокрема на одяг - на 9,6%, взуття - на 9%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в жовтні ц.р. до жовтня 2008 року подорожчали на 22,3% (у січні-жовтні ц.р. до січня-жовтня 2008 року - на 28,7%), зокрема квартплата зросла на 26,9% (34,7%), ціни на утримання і ремонт житла збільшилися на 12,6% (16,4%), каналізацію - на 43,8% (47,6%), воду – 31,7% (37,2%), ціни на електроенергію в жовтні не змінилися (не змінилися), на природний газ зросли на 35,1% (49,9%), на гарячу воду та опалення – збільшилися на 35,3% (43,7%).

Ціни на предмети домашнього ужитку, побутову техніку і поточне утримання житла в жовтні ц.р. до жовтня 2008 року зросли на 22,6% (у січні-жовтні ц.р. до січня-жовтня 2008 року - на 23,3%), зокрема меблі, килими та інші види підлогових покриттів подорожчали на 14,3% (16%), домашній текстиль - на 19,6% (17,7%), побутова техніка - на 22,8% (21,9%).

Вартість послуг охорони здоров`я в жовтні 2009 року до жовтня 2008 року зросла на 30,3% (у січні-жовтні ц.р. до січня-жовтня 2008 року - на 32,2%), зокрема вартість медичних товарів та обладнання - на 43,3% (42,5%), амбулаторні послуги подорожчали на 17,4% (21%).

Ціни в транспорті в жовтні ц.р. до жовтня 2008 року зросли на 22,2% (у січні-жовтні ц.р. до січня-жовтня 2008 року - на 20,8%), зокрема на придбання транспортних засобів - зросли на 24,3% (22%), на пальне і масла – зросли на 25,1% (6,4%), транспортні послуги – зросли на 21,7% (29,3%) (пасажирський залізничний транспорт - на 20,6% (23,2%), пасажирський автодорожній транспорт - на 26,1% (31,8%).

Ціни у сфері зв`язку в жовтні 2009 р. зросли на 5,2% (у січні-жовтні ц.р. до січня-жовтня 2008 року - на 7,6%), поштові послуги подорожчали на 50% (на 81,1%), вартість телефонних і телефаксних послуг зросла на 4,3% (7%).

Ціни в сфері відпочинку і культури в жовтні ц.р. зросли на 20,7% (у січні-жовтні ц.р. до січня-жовтня 2008 року – на 20,9%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного обладнання зросла в жовтні ц.р. на 15,5% (14,5%), вартість відпочинку і послуг культури - на 21,6% (24,8%), газети, книги і канцелярські товари подорожчали на 21,6% (21,4%).

Ціни в сфері освіти в жовтні 2009 року до жовтня 2008 року зросли на 15,8% (у січні-жовтні ц.р. до січня-жовтня 2008 року - на 24%), зокрема дошкільна і початкова освіта подорожчала на 11,7% (18,9%), середня освіта - на 13,9% (22,6%), вартість вищої освіти збільшилася на 16,9% (25%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у жовтні ц.р. до жовтня 2008 року зросла на 11,9% (у січні-жовтні ц.р. до січня-жовтня 2008 року - на 17,6%).

Довідка УНІАН. Інфляція в січні-жовтні 2008 року, порівняно з аналогічним періодом 2007 року, склала 25,8%, в жовтні 2008 року до жовтня 2007 року – 23,2%, у жовтні 2008 року до вересня 2008 року – 1,7%, у січні-жовтні 2008 року (до грудня 2007 року) – 18%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року склала 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).