Вкладникам Укрпромбанку не бачити своїх грошей мінімум до грудня?
План "трішки збився"...
Як стало відомо «Делу», дата початку виплат вкладникам Укрпромбанку зсувається через не прийняте минулого тижня Міністерством фінансів рішення про докапиталізацію Родовід Банку.
Терміни переведення пасивів і активів з «Укрпрома» в «Родовід», а також дата початку виплат були зафіксовані в спільному плані взаємодії, підписаному минулого тижня тимчасовими адміністраторами фінустанов. У п`ятницю, 6 листопада, цей план був завізований виконуючим обов`язки міністра фінансів Ігорем Уманським і заступником глави Нацбанку Володимиром Кротюком.
Згідно з планом взаємодії, відкрити двері для вкладників Укрпромбанку «Родовід» був зобов`язаний 17 листопада, проте Мінфін ці терміни порушив. «Цей план трішки збивається, оскільки в ньому прописано, що докапіталізація мала бути 4 листопада, тому терміни початку виплат ми бачили з 17 листопада. Враховуючи те, що докапіталізація проходитиме на тиждень пізніше, нам доведеться почати виплату з 23 листопада», — говорить тимчасовий адміністратор Родовід Банку Сергій Щербина. Разом з тим в Укрпромбанку «Делу» повідомили, що за їх підрахунками, доступ до своїх коштів вкладники фінустанови дістануть не раніше початку грудня.