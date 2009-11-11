Україна і Росія продовжать готувати нову газову угоду

Україна і РФ продовжать підготовку нової міжурядової угоди по газу. Таке рішення ухвалила підкомісія з питань паливно-енергетичного комплексу на засіданні 9 листопада 2009 р. під головуванням міністра палива і енергетики України Юрія Продана і міністра енергетики Російської Федерації Сергія Шматка.

За повідомленням прес-служби Мінпаливенерго України, на засіданні заслуховує інформація про роботу з підготовки "проекту нової міжурядової угоди про співпрацю в газовій галузі".

Ухвалено в першому півріччі 2010 р. провести консультації на рівні профільних міністерств щодо підготовки узгодженого проекту угоди. При цьому враховуватиметься проведена сторонами робота з інвентаризації чинних міжурядових угод у газовій сфері, а також домовленості, досягнуті під час консультацій і переговорів з питань співпраці в цій галузі.

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