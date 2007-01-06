Православні християни відзначають Святвечір
11:22, 06 січня 2007Суспільство
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Піст до першої зірки
Православні християни відзначають сьогодні Різдвяний святвечір.
За традицією, цього дня, прийшовши з храму після вранішньої служби, віруючі цілий день нічого не їдять, поки на небі не з`явиться перша зірка. Вона символізує зірку, що зійшла над Віфлеємом у момент народження Ісуса. Після першої зірки починається святкова вечеря. На стіл ставлять 12 пісних страв. Першою куштують кутю. Потім їдять усе інше, запиваючи узваром.
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