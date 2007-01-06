Православні християни відзначають Святвечір

Православні християни відзначають сьогодні Різдвяний святвечір.

За традицією, цього дня, прийшовши з храму після вранішньої служби, віруючі цілий день нічого не їдять, поки на небі не з`явиться перша зірка. Вона символізує зірку, що зійшла над Віфлеємом у момент народження Ісуса. Після першої зірки починається святкова вечеря. На стіл ставлять 12 пісних страв. Першою куштують кутю. Потім їдять усе інше, запиваючи узваром.