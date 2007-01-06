Президент вітає громадян України з Різдвом Христовим

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вітає громадян України із радісним і світлим Різдвом Христовим.

Як йдеться у привітанні переданому УНІАН прес-службою глави держави, “це свято з року в рік укріплює нашу віру в неминучу перемогу добра над злом, світла над темрявою, надихає надією на щасливе майбутнє України. Різдво Христове спонукає звернутися до Біблійних заповідей, вічних і незнищенних істин, які стали дороговказом на шляху удосконалення та звеличення людини”.

“У ці дні наші серця наповнюються чистими помислами й любов`ю, спокій і злагода приходять до кожної оселі, - зазначає Президент. - Тож нехай різдвяні дзвони і надалі пробуджують духовне відродження та моральне оновлення нації. Нехай розквітає вільна і соборна Україна, множаться наші здобутки, зростає добробут кожного українця”.

“Бажаю всім міцного здоров`я, щастя, родинного тепла і затишку. Веселих і радісних свят! Христос рождається – славімо Його!”, - йдеться у вітанні глави держави.