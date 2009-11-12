Міністр: експорт урану можна відновити

Міністерство палива і енергетики України припускає відновлення ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» експорту концентрату урану до кінця поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр палива і енергетики України Юрій ПРОДАН журналістам.

«Ціна має бути така, щоб покрити витрати. Якщо встигнемо, то цього року продаватимемо на експорт», - сказав міністр.

При цьому він додав, що експорт може бути відновлено лише за умови його економічної доцільності.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого 2008 р. член профільного комітету Верховної Ради з ПЕК, екс-глава НАЕК «Енергоатом» Андрій ДЕРКАЧ сказав, що Україна з січня 2008 року відновила експорт концентрату урану.

«Відновили з січня», - сказав він, додавши, що на експорт відправляються обсяги, які видобуваються ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».

За його словами, на експорт не береться уран з резерву. «Слава богу, це новий видобуток», - сказав А.ДЕРКАЧ.

Нагадаємо, Державний концерн «Укратомпром» з грудня 2006 року припинив експорт природного урану до створення власного резерву обсягом 2,4 тис. тонн.

При цьому давальницька схема з поставок урану Westinghouse у рамках програми кваліфікації ядерного палива для українських АЕС тоді зберігалася.

Стратегічний резерв урану практично не поповнювався з кінця 2005 року.

Водночас перший віце-президент НАЕК «Енергоатом» Микита КОНСТАНТИНОВ відзначав, що одним з чинників, які вплинули на рішення про припинення експорту, стало виявлення новим менеджментом компанії існування ряду експортних контрактів, зокрема у ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», «з незрозумілою формулою ціни».

«Ми цю практику припинили і припинили експорт урану (з грудня 2006 року – УНІАН)», – відзначив М.КОНСТАНТИНОВ.

Водночас, за його словами, після наповнення резерву «Укратомпром» може відновити експорт урану.

«Україна не повинна йти з світового ринку урану. Сьогодні це дуже затребуваний товар, і ціни на уран стрімко зростають», – відзначив перший віце-президент, вказавши при цьому, що з 7 травня уран почав торгуватися на майданчику Нью-йоркської фондової біржі.

За словами А.ДЕРКАЧА, ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» планує до 2011 року створити резерв ядерного палива, що складається з річного обсягу урану і готового палива (тепловиділяюча збірка).

Він відзначив, що для формування резерву з річним запасом буде потрібно 2-3 роки.

Щорічні потреби українських АЕС в урані становлять 2,4 тис. тонн, тоді як власний видобуток на сьогодні становить лише 0,8 тис. тонн на рік.

СхідГЗК, який є учасником "Укратомпрому", є єдиним підприємством, що видобуває уран на території України.