У Запоріжжі стався вибух у будівлі військової прокуратури

У Запоріжжі стався вибух у розташованій в Жовтневому районі Запоріжжя будівлі військової прокуратури Запорізького гарнізону.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому територіальному управлінні МНС, НП сталася 7 січня о 4.20 ранку.

«У результаті вибуху постраждав молодий хлопець – солдат строкової служби, 1987 року народження. Вибухом йому відірвало кисть однієї руки і серйозно пошкодило другу руку», - повідомили в МНС.

За неофіційними даними, в приміщенні військової прокуратури вибухнула граната. Проте як вона чи інший вибуховий пристрій потрапили в приміщення військової прокуратури – ніхто з правоохоронних органів, задіяних у розслідуванні, поки що не повідомляє.