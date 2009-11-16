Щеплення від грипу потрібні на випадок другої та третьої хвилі епідемії

Лікарі Вінниці закликають населення робити щеплення від грипу на випадок другої та третьої хвилі захворюваності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це розповіла завкафедрою інфекційних захворювань Вінницького національного медичного університету ім. М. Пирогова Лариса МОРОЗ.

На її думку, події останніх двох тижнів стали уроком для суспільства в питанні дискусії на тему завчасного проведення щеплень проти грипу. «Саме вакцинація залишається одним із найефективніших способів запобігання грипу та ГРВІ», - зазначає вона. Л.МОРОЗ розповіла, що до цього методу боротьби з гострими респіраторними вірусними інфекціями та грипом звертаються майже усі країни світу. «У США та Європі кількість населення, які пройшли вакцинацію становить до 65%, тоді як загалом у Вінницькій області вакциновано лише близько 300 чоловік. Краще витратити 70-80 грн. на вакцину, ніж тисячі - на лікування» - переконана Л.МОРОЗ.

Вона також зазначила, що в умовах таких погодних умов, як зараз, є загроза швидкого поширення вірусів, тому не виключає найближчим часом розвитку другої хвилі захворювання грип. «Якби зараз на вулиці була суха та морозна погода, вірусам було б гірше поширюватись, а за умови потепління та сирої погоди віруси поширюються набагато швидше», - застерігає Л.МОРОЗ.