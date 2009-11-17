Росія і Євросоюз підписали «пакт про невідключення»

Росія і Євросоюз підписали меморандум про механізм раннього попередження конфліктних ситуацій в енергетиці, повідомляють «Ведомости». Документ охоплює поставки газу, нафти й електроенергії, а також передбачає гру на випередження надзвичайних ситуацій.

Механізм буде важелем запобігання скороченню або зупинці поставок енергоносіїв у Євросоюз, заявив єврокомісар Андріс Пієбалгс. Документ став першою письмовою відповіддю ЄС на припинення поставок російського газу до Європи через конфлікт з Україною минулої зими — досі все обмежувалося усними заявами. Енергокриза, яка мала місце в січні, завдала збитку постачальникам, транзитерам і споживачам, відзначив Пієбалгс: «Ми повинні зробити все, щоб подібні ситуації ніколи не повторювалися». Меморандум потрібен, щоб заспокоїти Європу, вважає радник з ТЕКу прем`єра України Олександр Гудима: «Діалог між Росією і Україною залишається напруженим».

Документ підписано напередодні саміту Росії і ЄС в Стокгольмі. Від президента Росії Дмитра Медведєва чекають політичних гарантій, що нові газові війни між Москвою і Києвом не приведуть до повторення перебоїв з поставками. Представник Міненерго РФ відмовився надати підписаний Шматко меморандум, пославшись на обмеження протоколу. Текст стане політичною заявою і буде оприлюднений на саміті в середу президентом, пояснив співробітник міністерства. Представники «Газпрому» і «Нафтогазу» відмовилися від коментарів.

Досі у Європи не було ніяких гарантій, що відключення не повторяться, відзначає директор East European Gas Analysis Михайло Корчемкін. Але таких гарантій не з`явилося, вважає він: у Росії немає зобов`язань не проводити відключення, вона лише пообіцяла своєчасно проінформувати про це. Цей меморандум не має юридичної сили, йдеться в документі: «Справжній меморандум не є міжнародним договором або іншим документом, з юридичними зобов`язаннями, і не створює прав і зобов`язань, регульованих міжнародним правом». Підписання документа підтверджує добру волю обох сторін співпрацювати на довірчій і взаємовигідній основі і закладає основу для запобігання і вирішення проблем, сказав вчора голова Єврокомісії Жозе Баррозу.

Це спроба запобігти будь-якому збою, повідомив FT російський посол у Брюсселі Володимир Чізов. Але він відмовився сказати, якою є ймовірність повторення відключень цієї зими. «Це свого роду посадова інструкція при пожежі: документ закладає механізм оперативного створення робочої групи Росії і ЄС в кризових ситуаціях, — пояснив “Ведомостям” суть меморандуму чиновник російського МЗС. — Але це не означає, що пожежі не буде. Просто не виникне питання, кому дзвонити і що робити».