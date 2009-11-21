Братислава надала Києву гуманітарну допомогу
05:22, 21 листопада 2009Суспільство
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Відгукнулися Варшава, Таллін, Тбілісі, Сеул
Київ отримав від міста-побратима Братислави гуманітарну допомогу у вигляді ліків від застуди та жарознижувальних препаратів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міськдержадміністрації, партію ліків сьогодні передав заступнику голови КМДА Сергію РУДИКУ секретар Посольства Словацької Республіки в Україні Петер КІЦ.
За словами С.РУДИКА, на звернення столичного мера до міст-побратимів вже відгукнулися Варшава, Таллін, Тбілісі, підтвердив готовність надати допомогу Сеул та інші міста. Наразі проводяться перемовини ще з більш ніж 20-ма містами про надання столиці України гуманітарної допомоги.
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