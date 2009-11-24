Луценко: навколо Арселор Міттал діяли 15 кримінальних угруповань

Начальник міського управління МВС Кривого Рогу, полковник міліції Олександр БІЛОУСОВ отримав сувору догану за недостатню профілактичну роботу з нейтралізації злочинних груп, що займалися розкраданням металопродукції з комбінату «Арселор Міттал Кривий Ріг».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Кривому Розі повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«Після знайомства з розслідуванням справ про розкрадання у мене склалося стійке враження, що йде змагання між зовнішніми силами, які хочуть розкрадати металопродукцію з підприємства, і внутрішніми силами, які хочуть її розкрадати ще більше», - наголосив міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО пов’язує розкрадання металопродукції на «Арселор Миттал Кривий Ріг» з резонансними замахами на вбивство провідних топ-менеджерів комбінату у 2009 році.

Міністр наголосив, що наразі слідство відпрацьовує основну і перспективну версію щодо замахів на топ-менеджерів. Остаточне розслідування цієї версії, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, буде завершено через місяць-півтора, а то і раніше.

Міністр зазначив, що незадоволений роботою криворізької міліції після вбивства місцевого кримінального авторитетf на прізвисько Сквозняк, який був причетний до розкрадання металопродукції.

Ю.ЛУЦЕНКО уточнив, що місцева міліція знайшла вбивць кримінального авторитета, але не викрила членів злочинних угруповань, які продовжували свою незаконну діяльність.

За словами міністра, наразі встановлено, що у Кривому Розі діяло близько 15 злочинних груп, що діяли навколо металургійного комбінату.

За словами міністра, наразі отримані оперативні дані про причетність до розкрадання металопродукції на «Арселор Міттал Кривий Ріг» посадових осіб підприємства, які були пов’язані з кримінальними групами.

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що найближчим часом за цими фактами буде порушена низка кримінальних справ.