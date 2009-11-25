В СБУ пройшов вечір-реквієм до Дня пам’яті жертв голодоморів

Сьогодні в Службі безпеки України з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів відбувся вечір-реквієм.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, звертаючись до особового складу, голова спецслужби Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив, що Голодомор-Геноцид 1932-1933 років "є трагічною сторінкою в історії Українського народу, про яку ми згадуємо з сумом та гіркотою". «Він залишив по собі на щедрій родючій землі пустелю, розіп’яв на українській Голгофі безліч невинних душ. Ці лихоліття й досі болять невигойною раною в душі кожного українця, бо не було селянської родини в тодішній Україні, яку б обійшла ця біда», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Між тим він зазначив, що «за роки, що минули, було багато зроблено для того, щоб гідно вшанувати пам`ять жертв Голодомору-Геноциду, вивести на світло документи і свідчення, дати належну оцінку подіям і фактам. Проте необхідно ще відновити, вихопити з мороку забуття багато досі невідомих сторінок з того гіркого літопису та очистити його від політичних нашарувань».

При цьому В.НАЛИВАЙЧЕНКО нагадав, що кримінальна справа, яку порушила у травні цього року й розслідує Служба безпеки України за фактом вчинення геноциду в Україні у 1932-1933 роках, уже сьогодні налічує 253 томи. Як докази злочину тоталітарного режиму до неї, зокрема, долучено розсекречені архівні матеріали СБУ про страшну трагедію українського народу. «Служба розсекретила усі наявні у неї документальні матеріали про Голодомор. Кожен рядок, що свідчить про злочин проти людства сьогодні доступний для всіх небайдужих як в Україні, так і за кордоном», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.