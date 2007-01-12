Янукович: шляхи до Європи слід розуміти буквально

Уряд зацікавлений у залученні потужних іноземних інвесторів у будівництво автошляхів в Україні.

Про це сказав прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з генеральним директором французької компанії „BOUYGUES Travaux Publics” Крістіаном ГАЗЕНЕМ та головним виконавчим директором компанії „VINCI Construction” П‘єром БЕРЖЕРОМ, повідомили УНІАН у прес-службі КМУ.

У ході зустрічі обговорювалися питання створення сучасної транспортної інфраструктури та будівництва автобанів європейської якості в Україні на концесійній основі.

В.ЯНУКОВИЧ у розмові з керівниками французьких компаній повідомив, що на шляху реалізації своїх євроінтеграційних прагнень Україні необхідно побудувати сучасні дороги та інфраструктуру, яка б відповідала європейським стандартам.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ запевнив, що уряд створює конкурентне середовище, а також необхідні умови для того, щоб іноземні компанії почували себе комфортно в Україні.

В ході зустрічі керівники французьких компаній висловили готовність взяти участь в реалізації концесійних проектів у сфері будівництва автомобільних шляхів на території України.

Французькі компанії „BOUYGUES Travaux Publics” та „VINCI Construction” є світовими лідерами у сфері побудови та використання автобанів.