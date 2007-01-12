Студент технікуму на комп’ютері виготовляв фальшиві купюри

У місті Новомосковськ Дніпропетровської області затримано 16-річного місцевого жителя, студента технікуму, який упродовж минулого року, використовуючи комп’ютерну техніку, виготовляв фальшиві державні грошові знаки.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, у правопорушника вилучено комп’ютерну техніку, 33 фальшиві купюри номіналом 100 гривень та 12 фальшивих купюр номіналом 10 гривень.