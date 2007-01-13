У Харкові здійснено замах на секретаря міськради

У ніч з 12 на 13 січня в Харкові біля готелю "Національ" на проспекті Леніна прозвучав вибух, в результаті якого ніхто не постраждав.

Як повідомили УНІАН в прес-службі УМВД в Харківській області, вибуховий пристрій спрацював в той момент, коли в будівлю входив секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС.

За повідомленням прес-служби Харківської міськради, сам Г.Кернес заявляє, що вибух був замахом на його життя.

«Він знаходився приблизно в 15 метрах від місця вибуху і не постраждав. Як тільки на місце приїхали представники правоохоронних органів, секретар міськради написав заяву про замах на його життя. Це подія Г.Кернес пов`язує з погрозами в його адресу», - відзначили в прес-службі.

Там додали, що «після Нового року невідомий дзвонив Г.Кернесу і загрожував йому і його дітям. Після цього секретар міськради звернувся до правоохоронних органів, в МВС і СБУ. Секретар міськради вважає, що люди, які загрожували йому по телефону, цієї ночі робили замах на нього».

За даними УМВД Харківської області, повідомлення про вибух поступило в 00:40 суботи операторові служби "02". На місці події з`ясувалося, що вибухнуло саморобний вибуховий пристрій з дистанційним управлінням. Воно було закріплене на ялинці на висоті одного метра в 12 метрах від входу в готель. За оцінками вибухотехників, вибуховий пристрій вагою близько 30 грам могло бути начинено гайками і болтами. Радіус розльоту осколків склав сім метрів.

У Центрі громадських зв`язків УМВД в Харківській області інформували, що розслідуванням інциденту займатиметься прокуратура. Всі зібрані міліціонерами матеріали передані їй.