Ді-джей Майдану зіграв роль Меланки у вертепі Луценка

Екс-міністр внутрішніх справ України, голова Громадського руху "Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО на всеукраїнському фестивалі вертепів “Карпатія” закликав присутніх вступати до очолюваного ним руху.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Івано-Франківську відбувся вертеп “Народної самооборони”. На ньому в ролі козака виступив Ю.ЛУЦЕНКО. Роль Меланки у вертепі зіграв ді-джей Майдану Євген НІЩУК, Цигана – Юрій ПОКАЛЬЧУК, Ангела- Олесь ДОНІЙ. Також у вертепі взяли участь Сергій АРХИПЧУК, Тарас ЧУБАЙ та інші митці.

Після вертепного дійства Ю.ЛУЦЕНКО на брифінгу повідомив, що ”Народна самооборона” не є закликом в ліс”. Він назвав рішення провести Всеукраїнський фестиваль вертепів “Карпатія” як “форму духовної самооборони від чужої культури”.

За його словами, очолюваний ним громадський рух будується на 5-ти принципах: “не красти і не давати красти, не брехати і не давати брехати та не боятися правди”. Основними завданнями “Народної самооборони” Ю.ЛУЦЕНКО назвав: домогтися єдності демократичних сил, єдності України та становлення громадянина української держави.