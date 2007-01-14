Ющенко розповів, куди пішли 100 млн. грн. бюджетних коштів

Президент України позитивно оцінює виконання минулого року протипаводкових заходів на Закарпатті, у тому числі будівництво захисної дамби поблизу міста Чоп.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, за словами В.ЮЩЕНКА, минулого року на захисні та запобіжні роботи було витрачено близько 100 млн. грн. бюджетних коштів. За ці гроші було побудовано дамбу, проведено ремонт мостів, будинків, здійснено переселення сімей тощо. «Комплекс заходів проти паводкової стихії було виконано на високому рівні», – зазначив Глава держави.

У 2007 році для продовження здійснення протипаводкових заходів передбачене державне фінансування у розмірі 70 млн. грн. Ці гроші будуть спрямовані на розробку нових технологій укріплення, зокрема, формування відтоків для паводкових вод.

Президент України також відзначив, що населення Закарпаття гідно оцінює зусилля держави в цьому напрямку.