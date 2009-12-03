Уся нафта Східного Сибіру піде на експорт

Уся нафта, що видобувається в Східному Сибіру, відправлятиметься на експорт. Про це повідомив журналістам після урядової години в Держдумі РФ міністр енергетики. "Вона відправлятиметься на експорт - 100%", - наголосив він.

Нагадаємо, нині великі нафтові компанії відправляють на експорт близько 40% загального обсягу нафти, що видобувається. Квота експорту визначається для кожної компанії пропорційно об`єму видобутку.

З 1 грудня, нагадує РосБізнесКонсалтинг, уряд Росії обнулив вивізні експортні мита на сиру нафту з ряду родовищ Східного Сибіру. Таке рішення було ухвалене для стимулювання притоку інвестицій в нафтовидобуток у східносибірському регіоні.

Нафту, видобуту в східносибірській нафтовій провінції, планується поставляти в нафтопровід Східний Сибір - Тихий океан. Будівництво ССТО ведеться для транспортування нафти з Східного Сибіру до країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону і на узбережжя Тихого океану до спецнафтопорту Козьміно. Паралельно будується відгалуження на Китай - Сковородіно-Дацин - з введенням в 2010 р., відгалуження прокладається спільно з КНР.